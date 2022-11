Kriminalitätsverhütung : Sprechstunden im Dienste der Sicherheit

Sulzbach In Sulzbach widmen sich zwei Ehrenamtliche dem Schutz von Senioren vor Kriminellen. Ahsraf Veith-Jörg und Michael Kleinz sind zweimal im Monat in der Citywache, um ihr bei Schulungen erworbenes Wissen weiterzugeben.

Die Frau wacht auf. Und der Alptraum beginnt. Im verwüsteten Wohnzimmer steht nachts um drei ein Einbrecher. Um reinzukommen, hat er das Türschloss abgerissen. Er stürzt an der Bewohnerin vorbei ins Freie, hinterlässt Angst weit über den Tatort hinaus. Und noch lange nach dem Einbruch. Viele wollen ihr Zuhause sicherer machen, damit ihnen so etwas nicht widerfährt.

Oder sie möchten sich vor anderen Straftätern schützen, seien es nun Taschendiebe oder Betrüger an der Haustür. Ganz zu schweigen von den Enkeltrick-Gangstern, welche die Sorge von Senioren um ihre Familienangehörigen eiskalt ausnutzen und mit erfundenen Horrorgeschichten riesige Schäden anrichten. In Sulzbach wollen die Seniorensicherheitsberaterin Ashraf Veith-Jörg und Seniorensicherheitsberater Michael Heinz Altersgenossen mit lebensnahen Ratschlägen vor den Maschen von Kriminellen schützen. Die beiden bieten in der City Wache, Gutenbergstraße 1, an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat von 14 Uhr bis 16 Uhr eine Sprechstunde für ältere Menschen in Sulzbach an.