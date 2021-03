Polizei sucht möglicherweise hilflosen Vermissten : Senior aus Sulzbacher Klinik verschwunden

Der 79-jährige Illinger, vermutlich orientierungslos und zuletzt in Sulzbach gesehen, wird vermisst. Foto: Polizeifoto

Sulzbach Die Polizei hat am Montagabend eine Vermisstenmeldung veröffentlicht: Gesucht wird Karl Kraß aus Illingen-Uchtelfangen. Der 79-Jährige hat am Montag, 22. März, 11.30 Uhr, das Knappschaftsklinikum in Sulzbach zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen.

„Er ist krankheitsbedingt orientierungslos und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet“, heißt es in der Suchmeldung. Der vermisste Senior ist etwa 172 Zentimeter groß, wiegt rund 80 Kilo und hat kurzes graues Haar mit lichtem Oberhaupt. Vermutlich ist er mit einer blauen Jeans und einem grau meliertem Pullover bekleidet.