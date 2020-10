Vor Ortseingang Fischbach : Sekundenschlaf führt zu Unfall - fünf Personen verletzt

Holz/Fischbach Bei einem schweren Unfall zwischen Fischbach und Holz sind am Samstagnachmittag fünf Personen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder im Alter von fünf und zwölf.

Der Unfallverursacher, ein 26-jähriger Autofahrer aus Riegelsberg, befuhr die L247 in Fahrtrichtung Fischbach als er gegen 15.25 Uhr am Samstag in Sekundenschlaf fiel. Er geriet daraufhin mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos, in dem eine 54-Jährige, eine 76-Jährige und zwei Kinder im Alter von fünf und zwölf saßen.