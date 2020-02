Kindergarten : Kindergarten öffnet wieder

Bald können die Kinder im Schnappacher Kindergarten wieder spielen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Sulzbach Der Kindergarten in Schnappach soll noch in diesem Sommer wieder seinen Betrieb aufnehmen. Das teilte die Sulzbacher Stadtverwaltung mit. Damit soll die Zahl der Betreuungsplätze in der Stadt erweitert werden.



Einstimmig stimmte der Sulzbacher Stadtrat in seiner letzten Sitzung für eine „Interimslösung“ für die Dauer von fünf Jahren. Für die Inbetriebnahme sind bauliche Maßnahmen von rund 23 000 Euro vorgesehen. Als weitere Kosten kommen auf die Stadt einmalig rund 15 000 Euro für die Ausstattung zu. Unter anderem müssen eine neue Küchenzeile eingebaut und verschiedene Kleinmöbel angeschafft werden. Für Spielgeräte im Außenbereich sind 10 000 Euro vorgesehen.