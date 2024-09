Probleme an der Weierwiesschule in Neuweiler Große Schlaglöcher auf dem Schulhof

Die Weierwiesschule in Neuweiler ist die einzige staatliche Sprachförderschule des Saarlandes. Knapp 200 Kinder werden von 30 Lehrerinnen betreut. Eigentümer des gesamten weitläufigen Geländes und der Gebäude ist die Stadt Sulzbach. Die Stadt ist für den Zustand des Schulhofes aber nicht verantwortlich, sondern das Land, als Träger der Schule. Die Saarbrücker Zeitung hat beim saarländischen Innenministerium wegen des Schulhofs nachgefragt. „Das mehr als 19 500 Quadratmeter große Gelände unterteilt sich neben der bebauten Fläche in einen recht großen Anteil von Wiesen, eine Spiel- und Sportfläche mit Geräten für die Nutzung in den Pausen, einen Schulgarten, verschiedene Wege und eine Asphaltfläche (Anmerkung der Red: Schulhof). Diese wird als Parkplatz und als Aufstellfläche für die etwa 40 Kleinbusse im Schülertransport genutzt. Die Asphaltfläche wurde außerhalb der Hol- und Bring-Situation bisweilen in Zusammenarbeit mit der Polizei als Verkehrsschule für die Schülerinnen und Schüler der Schule genutzt“, teilt das Innenministerium mit.