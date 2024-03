Schimmel im Sulzbacher Gymnasium Schimmelfleck in Sulzbacher Gymnasium entfernt

Der muffige Geruch steigt einem in die Nase, beim Eintreten in die Räume bestätigt sich der Eindruck dann auch optisch durch schwarze und grüne Flecken: Die Rede ist von Schimmel. Der führt nämlich nicht nur zu Materialschäden, sondern ist auch gesundheitsschädlich. Vor allem die Sporen können Hautreizungen, Schleimhautreizungen, Allergien und Asthma auslösen. Und dieser Schimmel hatte sich in der Sporthalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Sulzbach breitgemacht.