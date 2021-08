Hilfe beim Nachbarschaftsstreit : Wenn der Schwenker in Nachbars Garten nervt

Sulzbach Seit 25 Jahren kümmert sich Hans-Jürgen Kiefer um den Ärger anderer Leute. Was der Schiedsmann aus Sulzbach-Neuweiler zwischen stinkendem Schwenker und zu großen Bäumen so alles erlebt.

Als es in den 1950er und 1960er Jahre einen regelrechten Häuserbau-Boom in Neuweiler gab, veredelten die meisten Menschen ihre Gärten mit dem ein oder anderen Bäumchen. Was damals in der Wachstumsphase noch hübsch anzusehen war, ist heute einer der häufigsten Auslöser für Nachbarschaftsstreits. Die Bäume sind zu groß geworden und stören die Nachbarn. Hinzu kommen Hecken und Sträucher, die von den mittlerweile in die Jahre gekommenen Anwohnern nicht mehr in Schuss gehalten werden können.