Saarländischer Tennis-Bund : TZ DJK Sulzbachtal ist „Verein des Jahres“

Saarbrücken/Sulzbach/Quierschied Der Saarländische Tennis-Bund hat Joachim Meier im Amt des Präsidenten bestätigt. Der TC Rotenbühl ist der größte Tennis-Club im Saarland. Der TC 67 Quierschied erhielt einen Sonderpreis.

Joachim Meier bleibt Präsident des Saarländischen Tennis-Bundes (STB). Wie der Verband in einer Pressemitteilung erklärt, wurde Meier von 96 Prozent der stimmberechtigten Vereinsmitglieder wiedergewählt. Die übrigen Präsidiumsmitglieder wurden in ihren Ämtern mit 97 Prozent Zustimmung wiedergewählt.

Im Rahmen einer Videokonferenz mit der Zentrale in der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken plädierten die Delegierten des STB erneut für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Freien ab dem Monat Mai bei Einhaltung der dann allgemeingültigen Corona-Einschränkungen und Bedingungen. Gleichzeitig äußerten sie Kritik am Krisenmanagement der Verantwortlichen in Land und Bund, teilt der Verband mit.