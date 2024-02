Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) „Vom Rechtsextremismus geht die weitaus größte Gefahr für die Demokratie aus“

Interview | Saarbrücken · Der Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) hat im Saarbrücker Schloss eine Resolution gegen Rechtsextremismus angefertigt und trotz Streitigkeiten durchgesetzt. Mit der SZ spricht er über die Verantwortung gegenüber den Teilnehmern der Demos gegen rechts – und sagt, was er von der Kritik der JU und Julis an der Bunt-statt-braun-Kundgebung an diesem Samstag hält.

02.02.2024 , 18:16 Uhr

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD, Mitte) musste bei der Regionalversammlung am 1. Februar kurz bangen, ob seine „Resolution gegen Rechtsextremismus“ es überhaupt auf die Tagesordnung schafft. Am Ende wurde der Text dennoch einstimmig verabschiedet. Foto: Stephan Hett/RGV

Herr Gillo, wie zufrieden sind Sie mit dem Ausgang der Sitzung?