Kinderferienfreizeit in Sulzbach : Wasserspaß, Feuerwehr und Bauernhof – so verbrachten Kinder in Sulzbach ihre Ferienfreizeit

Foto: Stefan Bohlander

Sulzbach Jedes Jahr in den Sommerferien veranstaltet der Förderverein Goldene Au in Sulzbach eine Kinderferienfreizeit. Das Programm ist so vielfältig wie die Teilnehmer.

Nein, der Traktor bleibt stehen – auch wenn da die eine oder andere Enttäuschung über eines der Kindergesichter huscht. „Wir wollen euch ja alle wieder gesund nach Hause bringen“, sagt Sigrid Weber mit einem Lächeln. Eines der Kinder gibt ihr Recht: „Wir wissen ja auch gar nicht, wie man einen Traktor fährt.“ Weber ist die Vorsitzende des Fördervereins der Siedlung Goldene Au in Sulzbach und nickt zufrieden. Etwas später geht der Traktor auf dem Mariannenhof in Schnappach aber doch noch mal an. Aber alles gut – der Betreiber Wolfgang Schmidt ist dabei und hat den beeindruckenden Lärm selbst fabriziert.

Es ist der Abschlusstag der diesjährigen Kinderferienfreizeit in den Sommerferien, die der Förderverein organisiert hat, und da wartet mit dem Besuch des Hofes noch mal ein echtes Highlight. Neben dem schweren Fahrgerät sind da noch die hübschen schwarzen Bullen, die neugierig ihre Köpfe aus ihrem Stall strecken und sich geduldig auch mal streicheln lassen. „Den größten nennt jemand immer Schillerlocke“, wie Wolfgang Schmidt erzählt. Das habe das Tier einer auffälligen Stelle in der Haarpracht zu verdanken.

Einen richtigen Namen hat der Bulle nicht. Er wird auch das Ende des Jahres nicht erleben, wie Schmidt erläutert, da die Tiere auf seinem Hof der Zucht dienen. Das Fleisch verkauft er nach eigener Schlachtung regelmäßig im September oder Oktober auf dem Mariannenhof. Mehrere Schweine können sich die Kinder anschauen. Dabei zeigt der Hof-Inhaber den Kindern auch ein Bolzenschussgerät, das nach der Betäubung durch Elektroschocks zum Einsatz kommt. Er hat auch einige Hühner, deren Eier er verkauft und seine drei männlichen Ziegen lässt er für seinen Besuch sogar frei auf dem Gelände herumlaufen. Die Kinder toben und lachen mit diesen und manche rennen auch weg.

So etwa Laila, die eine THW-Mütze aufgesetzt hat – schließlich ist ihr Bruder dort ehrenamtlich tätig, wie sie stolz erzählt. Tyler ist ein aufgeweckter Junge, der stets gerne Fragen stellt und aufmerksam den Antworten lauscht. Ernie wiederum nimmt schon viele Jahre regelmäßig an der jährlichen Kinderferienfreizeit teil. Außerdem ist er gemeinsam mit der Muslimin Rama Sprecher der Freizeit in dieser Woche, die am 9. August startete. Die Freizeit sei auch immer ein Zusammenspiel der Kulturen, wie Sigrid Weber erläutert.

23 Kids aus ganz Sulzbach waren in dieser Woche dabei. Das sei möglich, da man nicht unbedingt in der Siedlung Goldene Au wohnen müsse. Das Zusammentreffen unterschiedlicher Charaktere und Temperamente verlaufe manchmal mit Reibungen, aber die Gruppe selbst habe sich einige Regeln gegeben, auf deren Umsetzung die Betreuerinnen achten. Vorsichtig sein solle man etwa. Oder nicht allzu grob im Umgang miteinander. Man solle beim Tischdecken helfen, höflich sein, nicht drängeln – und darauf achten, dass man Müll aufhebt, den man hat fallen lassen. So weisen die Betreuerinnen auch immer wieder auf die Einhaltung der Regeln hin, wodurch aufkeimende Konflikte immer wieder geschlichtet werden. „Wir wollen die Kinder ja auch im sozialen Verhalten unterstützen“, wie es Sigrid Weber auf den Punkt bringt.

Ein Highlight gab es auch direkt am ersten Tag. Da waren die Kneippianer so freundlich und öffneten ihre Anlage im Salinenpark, wodurch die jungen Freizeitler nach Herzenslust im Wasser toben konnten, wie Sigrid Weber lachend sagt. „Wir hatten alle unseren Spaß“, fügt sie hinzu. Tags drauf ging es zur Berufsfeuerwehr nach Saarbrücken, wo man die Zentrale und den Fuhrpark bestaunen durfte. Von einer Teilnehmerin wurde sogar ein EKG gezeichnet, sagt die Vorsitzende erfreut. Noch mehr Zeit, um sich auszupowern, war am dritten Tag, als man auf der TÜV-Wiese des Fördervereins nach Herzenslaune spielen und toben durfte. „Es war sehr schön, aber auch sehr heiß.“ Am letzten Tag dann der Besuch auf dem Mariannenhof.

Nach den Sommerferien startet der Förderverein dann wieder so richtig durch und lädt zum Kindertreff ein, der montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr stattfindet. Zu diesem ist jedes Kind herzlich willkommen, auch wenn es nicht auf der Goldenen Au wohnt. Der Treff ist im Tulpenweg 13, man kann einfach vorbeischauen. Dabei gibt es ein immer wechselndes Programm. Mal wird gespielt, mal gebastelt, mal wird Obstsalat geschnippelt und manchmal auch einfach nur miteinander geredet. In Planung ist es, eine Aufführung von „Das Dschungelbuch“ nach dem Disney-Klassiker auf die Beine zu stellen, die mehrmals gespielt werden soll.