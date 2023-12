Rückblick Große Feste, große Bauten, großer Frust – das Jahr 2023 in Friedrichsthal, Quierschied und Sulzbach

Chronik

Januar: Beim Knutfest in Göttelborn fliegen die ausgedienten Weihnachtsbäume. In Sulzbach verkauft die Stadt das innerstädtische Parkhaus. In allen drei Kommunen wird endlich wieder die Fastnacht gefeiert.

Februar: Sulzbach bringt ein Klimaschutzkonzept auf den Weg und führt die Hundesteuermarke ein. Die Spvgg Quierschied spielt sich beim saarländischen Fußball-Hallenmasters auf den vierten Platz. In Göttelborn siegt das Restaurant Martinis in der TV-Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“.

März: Friedrichsthals Bürgermeister Christian Jung schreibt einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz und beschwert sich über fehlende Hilfe bei der Flüchtlingspolitik.

April: Thomas Schug aus Quierschied reist als Clown ohne Grenzen nach Peru und tritt dort vor Tausenden Kindern auf. In Sulzbach startet erstmals die Aktion „Sauberes Sulzbach“.

Mai: In Fischbach wird die erste Telefonzellen-Bücherei aufgestellt. Im Sulzbacher Stadtrat verlassen die drei Mitglieder der AfD-Fraktion die Partei und nennen sich danach Pro Sulzbach. In Friedrichsthal kommt der Skandal um den verstorbenen Pastor Edmund Dillinger ans Licht.

Juni: Sulzbach überreicht seinen Qualitätsbeauftragten Zertifikate. In Schnappach gibt es die ersten Proteste wegen der geplanten Kindertagesstätte. Durch Friedrichsthal und Sulzbach rollt die Trofeo, eines der bedeutendsten Junioren-Radrennen der Welt.

Juli: Vor dem Salzbrunnen-Ensemble in Sulzbach lege Hunderte Bundeswehrsoldaten ihr Gelöbnis ab. Die DJK Neuweiler feiert die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga.

August: Die Stadt Friedrichsthal feiert drei Tage ihr 300-jährige Bestehen. Fischbach feiert sein 41. Dorffest. In Quierschied steigt mit dem Wambefest das größte Fest in der Region und die Kirmes kehrt nach Sulzbach zurück.

September: Erstes Oldtimer-Treffen in Sulzbach. Das Band der Freundschaft vom Sulzbacher Künstler Martin Steinert wird auf dem Ravanusaplatz präsentiert. Der Landesbetrieb für Straßenbau repariert nach Jahren die marode Hauptstraße in Göttelborn.

Oktober: Die Renovierung des Triebener Platzes beginnt. Verena Christmann aus Hühnerfeld gewinnt den Sulzbacher Gartenpreis 2023. Ein Wildschwein attackiert auf dem Sulzbacher Friedhof einen Mitarbeiter der Stadt.

November: Der 85-jährige Josef Trenz gewinnt auf der Quierschieder Kirmes erstmals in seinem Leben den Hammeltanz. Die Fastnachtsvereine in allen drei Kommunen eröffnen die Session. In Sulzbach wird der deutsch-französische Filmabend zu einem großen Erfolg.

Dezember: In Sulzbach wird ein Blitzer am Quierschieder Weg gegenüber den Schulzen installiert und kurz darauf zweimal beschädigt. In Quierschied endet der Umbau des Bahnhofs. Sulzbach und Quierschied beschließen einstimmig die Haushalte für 2024. Die Stadt Friedrichsthal geht diese Aufgabe im neuen Jahr an. Die Sportvereinigung Quierschied feiert das erfolgreichste Vereinsjahr seit ihrer Gründung im Jahr 1905.