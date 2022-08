Baustellen in Sulzbach : Riesen-Umleitung fordert starke Nerven der Autofahrer

Aufgrund einer 16 Wochen dauernden Baustelle kann man bis Ende Oktober mit dem Auto nicht vom Quierschieder Weg bis in die Sulzbacher Innenstadt fahren. Foto: Heiko Lehmann

Sulzbach Gleich drei Baustellen sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Sulzbach. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten werden sich Autofahrer noch ein wenig gedulden müssen.

Wer in diesen Tagen mit dem Auto von den Supermärkten im Quierschieder Weg in Sulzbach in Richtung Innenstadt fahren möchte, der muss starke Nerven haben. Die Fahrbahn in die Innenstadt ist seit dem 4. Juli für insgesamt 16 Wochen gesperrt. Die Umleitung läuft über Hühnerfeld, Altenwald, Friedrichsthal und Schnappach bis in die Sulzbachtalstraße in der Sulzbacher Innenstadt. Eine Mammut-Umleitung mit einer Viertelstunde Fahrzeit. Die Fahrbahn aus der Innenstadt heraus Richtung Quierschieder Weg kann von den Autofahrern genutzt werden.

Grund für die einseitige und 16 Wochen dauernde Fahrbahnsperrung sind gleich drei Baustellen auf einmal. Die Stadt Sulzbach baut die Bushaltestellen am Bahnhof und in der Bahnhofstraße barrierefrei um. Beides kostet zusammen 746 161 Euro und wird zu 90 Prozent vom Land bezahlt. Den Rest legt die Stadt Sulzbach drauf. Die zweite Baustelle ist vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS). Die Fahrbahndecke wird auf 350 Metern erneuert und zudem gibt es auch eine neue Lichtsignalanlage an der Kreuzung L125/L16. Die Kosten belaufen sich auf 324 890 Euro und werden komplett vom LfS übernommen. „Die Bushaltestellen Bahnhofstraße und Bahnhof liegen beide an der L126 und sind etwa 350 Meter voneinander entfernt. Aufgrund dieser Baustellenlage sind die Verkehrssicherungsmaßnahmen für die beiden Projekte nahezu identisch. Daher wurde in Abstimmung mit der unteren Verkehrsbehörde beim Regionalverband und dem Landesbetrieb für Straßenbau vereinbart, dass beide Maßnahmen zeitgleich und von einem Bauunternehmer durchgeführt werden sollen“, erklärt die Stadt Sulzbach die beiden Maßnahmen.