Serie Menschen im Regionalverband : Renate Großklos pflegt Kontakte auf Papier

Sulzbach 69-Jährige hatte schon als Kind Brieffreundschaften. Nach dem frühen Tod ihres Mannes entdeckte sie das Schreiben neu.

Was sie erlebt, was sie bewegt, womit sie sich beschäftigt – all das schreibt Renate Großklos auf. Die 69-jährige Bewohnerin des „Senioren-Wohnens St. Anna Sulzbach“ hat ein besonderes Hobby: Sie pflegt Brieffreundschaften. Mehrmals in der Woche setzt sie sich stundenlang an ihren kleinen Schreibtisch und schreibt Briefe. Die meisten Adressaten hat sie noch nie zuvor getroffen.

„Schon als Kind hatte ich Brieffreundinnen“, erzählt sie und erinnert sich an ungewöhnliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme: „Wir haben beispielsweise beim Wandertag im Zoo Zettelchen mit unseren Adressen fallen lassen, die jemand fand und darauf antwortete. Als man älter wurde und geheiratet hat, hat sich das natürlich verlaufen.“ Nach dem frühen Tod ihres Mannes vor über 30 Jahren fing sie wieder mit dem Schreiben an – und ist dabei geblieben. Einer Dame schreibt sie schon seit über 20 Jahren. Eine Adressatin lebt in Italien, drei Brieffreundinnen sind in Österreich zu Hause, der Rest in Deutschland.Drei heißen Renate – wie sie selbst. „Wir schreiben über alles Mögliche, über jetzt und früher, was einem einfällt und was man so erlebt. Dann werden Erinnerungen wach an früher, als man regelmäßig tanzen ging und auf Schlager-Partys war.“