Tierischer Einsatz : Polizei befreit Frischling aus Tornetz in Sulzbach

Sulzbach Wie die Polizei berichtet, hätte sich das junge Tier beinahe selbst stranguliert.

Ein Frischling hat sich im Netz eines Fußballtores verheddert und ist von der Polizei befreit worden. Das erst wenige Monate alte Wildschwein sei am Sonntag in einem Garten in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) aussichtslos in dem Netz verfangen gewesen und habe sich so nahezu stranguliert, teilte die Polizei mit.