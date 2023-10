Treffen an der Fischerhütte Arbeiten auf der Halde Maybach

Was war das vor drei Jahren für ein Aufreger, als es nach den ersten Plänen der RAG-Aktiengesellschaft zur Halde Maybach hieß, der obere der beiden Trenkelbach-Weiher in Hühnerfeld müsse weg. Der Angelsportverein (ASV) Hühnerfeld schlug Alarm und fürchtete um seine Existenz. Die RAG stellte jedoch schon wenig später bei einer Vorstellung der konkreten Pläne klar, dass beide Weiher erhalten bleiben. „Mit nur einem Weiher hätten wir vielleicht dichtmachen können. Es wäre auch schade um die Natur gewesen. Wir haben hier bei uns an heimischen Amphibien und Vögeln so ziemlich alles, was es gibt. Sogar eine Kreuzotter wurde schon gesehen und fotografiert“, sagte Andreas Alff, der 2. Vorsitzende des ASV Hühnerfeld am Dienstag bei einer Informationsveranstaltung an der Fischerhütte in Hühnerfeld.