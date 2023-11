Radsport Ob er widerstehen kann, wenn die Berge rufen?

Im Jahr 1996 neigt sich die Fußballer-Laufbahn von Uwe Benz so langsam dem Ende entgegen. Er ist damals 34 Jahre alt und spielt unter Trainer Frank Holzer in der zu diesem Zeitpunkt höchsten saarländischen Klasse, der Verbandsliga Saar, für den SC Viktoria Hühnerfeld. Dass Benz sich entscheidet, das runde Leder gegen zwei runde Reifen zu tauschen, liegt auch an einem seiner Arbeitskollegen, der Amateur-Radrennfahrer ist. Benz lässt sich von der Sportart begeistern, kauft sich ein Rennrad – und los geht die wilde Fahrt. Und die ist für den mittlerweile 61-Jährigen noch nicht zu Ende.