Polizei sucht Zeugen : Täter schlägt in Sulzbach Heckscheibe von Fiesta ein

Sulzbach Ein Unbekannter hat am Sonntag, 13. Dezember, gegen 17.35 Uhr in Sulzbach einen in der Bismarckstraße geparkten Ford Fiesta beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter mit einem unbekanntem Werkzeug die Heckscheibe ein.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro.