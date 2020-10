Massendelikt Fahrerflucht. Tatort diesmal: die Karl-Marx-Straße in Sulzbach.

(red) Nach einem Verkehrsunfall in Sulzbach, der sich am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10 Uhr ereignet hat, floh der Verursacher. Der beschädigte Wagen stand in der Karl-Marx-Straße. Das Auto des Verursachers streifte den anderen Pkw über die gesamte Fahrzeuglänge.