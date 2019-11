Unfall : Auto beschädigt: Polizei sucht den Halter

(red) Die Polizei weiß, wer am Dienstag einen Unfall in Holz verursacht hat, nicht aber, wem das dabei beschädigte Auto gehört. Der Wagen stand zur Unfallzeit gegen 18.30 Uhr in der Straße „Zur Föhn“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Sein Halter melde sich bitte bei der Polizei.