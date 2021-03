Großeinsätze in Sulzbach und Dudweiler : Jugendamt kommt – Mann flippt aus und schießt

Exklusiv Sulzbach/Dudweiler In Sulzbach läuft ein Großeinsatz. Der Vater eines Kindes flippte aus, als das Jugendamt kam. Die Polizei umstellte das Haus. In Dudweiler wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Zwei Großeinsätze im Sulzbachtal halten Polizei und Bevölkerung in Atem. Weil die Kräfte der Polizei-Inspektion Sulzbach in Dudweiler im Großeinsatz sind, muss die Polizei-Inspektion in der Karcherstraße in Saarbrücken einen Großeinsatz in Sulzbach koordinieren. Zahlreiche Kräfte aus Saarbrücken sind nach Sulzbach gerast, während nach einem schweren Verkehrsunfall in Dudweiler die Aufnahme des Vorgangs noch läuft. Ein Gutachter ist vor Ort.

In Höhe des Hallenbades war gegen 15 Uhr ein Motorradfahrer an der Einmüdung zwischen Sulzbachtalstraße und St. Avolder Straße mit dem Auto einer Frau zusammenkracht. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nähere Informationen zum Unfallhergang und den Beteiligten konnte die Polizei noch nicht nennen. Die Hauptverkehrsader durch das Sulzbachtal musste nach dem Unfall gesperrt werden.