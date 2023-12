Kampagne in Vorweihnachtszeit Polizei Sulzbach gibt Tipps für Schutz gegen Taschendiebstahl

In Zusammenarbeit mit der Seniorensicherheitsberaterin der Stadt Sulzbach, Ahsraf Veith-Jörg, und der Sparkasse Sulzbach, informierte Polizeihauptkommissar (PHK) Siegbert Morschel über das Thema, das gerade in der Vorweihnachtszeit an Aktualität gewinnt. „Es ist gut und wichtig, dass wir hier vor Ort in der Sparkasse sein können, um die Bürgerinnen und Bürger für das wichtige Thema sensibilisieren zu können“, so PHK Morschel gegenüber der SZ. „Unser Dank geht an den Filialleiter der Sparkasse Sulzbach, Herrn Mike Gebhardt, der uns das ermöglicht hat.“