Sulzbacher Parkhaus : Ist in Sulzbach bald Schluss mit Billig-Parken?

Sulzbach Der Stadtrat Sulzbach hat beschlossen, das Parkhaus zu verkaufen. Wie es mit einem neuen Besitzer weitergeht, ist derzeit offen.

Es ist richtig was los im städtischen Parkhaus in der Marktstraße in Sulzbach. Im Fünf-Minuten-Takt fahren Autos rein oder raus. „Ich muss nur kurz auf dem Markt Gemüse kaufen. Und hier im Parkhaus kann man für 15 Minuten kostenlos parken“, sagt eine Autofahrerin. Seit Jahrzehnten bietet die Stadt Sulzbach ihren Bürgern mit dem Parkhaus mitten in der Stadt einen tollen Service. Eine Viertelstunde parken kostet nichts und pro halbe Stunde nur 30 Cent. Wer einen ganzen Tag im Sulzbacher Parkhaus parken möchte, muss 4,60 Euro bezahlen und ein Dauerparkplatz für einen ganzen Monat kostet 40 Euro.