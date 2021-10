„Zwei Perlen der französischen Musikszene“ : P’tit Louis & Laure und Philipp Leon begeistern beim Konzert ohne Grenzen

Der Völklinger Sänger und Songwriter Philipp Leon ist kein Unbekannter. In der vierten Staffel von "The Voice of Germany" hatte er es bis ins Halbfinale geschafft. Foto: Petra Pabst

Sulzbach Am vergangenen Samstag traten „P’tit Louis & Laure“ und Philipp Leon im Namen der Deutsch-Französischen Freundschaft in Sulzbach auf. Das „Konzert ohne Grenzen“ war ein voller Erfolg.

Von Petra Pabst

„Das war richtig toll. Beeindruckende Stimmen, das hat uns ausgezeichnet gefallen.“ Familie Weber und Familie Schmelzer aus Sulzbach kommen ins Schwärmen. Sie haben am Samstag gerade gemeinsam das „Konzert ohne Grenzen“ in der Sulzbacher Aula besucht und äußern sich begeistert. „Wir finden es großartig, dass Sulzbach so tolle Veranstaltungen bietet. Das muss man ausnutzen“, finden sie.

Der Festsaal der Aula ist in ein gemütliches Bistro-Ambiente getaucht. Warmes Licht und der blau-weiß-rote Tischschmuck verraten: Es hat etwas mit Frankreich zu tun. Inzwischen sind die vielfältigen frankophilen Veranstaltungen und Aktionen aus dem Portfolio der Stadt nicht mehr wegzudenken. Grenzüberschreitende Aktivitäten haben sich seit Jahren etabliert. Durch den engen Kontakt mit der französischen Gemeinde Rémelfing entstand der Gedanke, ein gemeinsames „Deutsch-Französisches Freundschaftskonzert“ auf die Beine zu stellen. „Gerade in der Zeit der Pandemie, in der persönliche Begegnungen rar geworden sind, ist es besonders wichtig, die Pflanze der deutsch-französischen Freundschaft zu pflegen, die unsere beiden Kommunen verbindet“, erklärte Bürgermeister Michael Adam (CDU) in seiner Begrüßung am vergangenen Samstag.

Bereits vor Ausbruch der Pandemie seien Beschlüsse gefasst worden, dass die beiden Gemeinden eine Partnerschaft eingehen wollen. Trotz der schwierigen Corona-Zeit sei die Freundschaft sogar noch gewachsen und man werde das Vorhaben nun weiter vorantreiben. Rémelfings Bürgermeister Hubert Bouring war mit einer französischen Delegation gekommen und dankte für die Gelegenheit die Freundschaft weiter zu vertiefen. „Wir kommen immer sehr gerne hierher und sind hier schon fast wie zuhause“, sagte er auf Deutsch. Es sei das erste Konzert in diesem Format und man wolle klein anfangen, erklärte Stefanie Bungart-Wickert vom Sulzbacher Kulturamt. „Aber Großes entsteht hier bekannter Maßen im Kleinen und wenn ich mir die Künstler heute so ansehe, bin ich davon überzeugt, dass sie noch eine große musikalische Karriere vor sich haben.“

Für die Organisation auf der französischen Seite zeichnete Daniel Schmit als Beigeordneter der Gemeinde Rémelfing verantwortlich. Er hatte das junge Duo „P’tit Louis & Laure“ engagiert, zwei blutjunge Künstler, die nicht nur Covers und Reprisen, sondern auch Eigenkompositionen im Gepäck hatten. „Zwei Perlen der französischen Musikszene“, kündigte Bungart-Wickert die beiden an und das sollte sich bewahrheiten. Louis Foubert an der Gitarre und am Klavier ist gerade siebzehn Jahre alt, seine Duopartnerin Laure Ferry sogar erst sechzehn. Noch etwas scheu betreten sie die zum ersten Mal eine deutsche Bühne und man mag seinen Ohren kaum trauen, als sie loslegen. Die tiefe Musikalität und die reifen Stimmen wollten so gar nicht zu dem schüchternen ersten Erscheinungsbild der beiden jungen Künstler passen. Besonders Laure überraschte mit ihrem Stimmvolumen, einem warmen Timbre und viel Leidenschaft beim Singen. Die beiden harmonierten perfekt. Kennengelernt haben sie sich am Gymnasium in Dounoux in den Vogesen und sind seit einem Jahr musikalisch gemeinsam unterwegs - mit großem Erfolg und zahlreichen Auftritten.

„P’tit Louis & Laure“ (Louis Foubert und Laure Ferry) aus Frankreich begeisterten das Publikum Foto: Petra Pabst

Neben leisen Tönen und Liedern voller Melancholie, die von der Liebe in all ihren Farben erzählten, überraschten sie das Publikum aber auch mit Jazznummern, Soul und Rock´n´Roll. Selbst an Queen wagten sie sich heran mit einer großartigen Interpretation von „The Show must go on“. Als besonderes Geschenk für das deutsche Publikum gab es als Zugabe einen Song auf Deutsch: „Zerstöre mich“ von der Band „Von Welt“, sehr gefühlvoll von Louis am Klavier interpretiert. Die Gäste dankten mit viel Applaus.