Neuweiler soll seine Grünfläche behalten

Vor rund einem Jahr meldete sich ein Interessent aus Neuweiler, der eine Bebauung auf der Grünfläche in unmittelbarer Nähe zur evangelischen Kirche anstrebte. Kurze Zeit später kam ein weiterer Investor dazu. Entstehen sollten bis zu 21 Wohneinheiten, um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum in Neuweiler nachzukommen. Von Anfang an herrschte Widerspruch seitens vieler Anwohner, die lieber die Grünfläche behalten wollen.