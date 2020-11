Mann (19) blutete stark im Gesicht : Überfall in Sulzbach - Cannabis-Plantage in Wohnung entdeckt

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht (Symbolfoto). Foto: Polizei

Sulzbach Nach einem Überfall in die Wohnung eines jungen Mannes in Sulzbach-Neuweiler hat die Polizei eine Cannabis-Indoor-Plantage entdeckt.

Der Polizei ist am Samstag, 28. November, gegen 7:10 Uhr morgens ein Überfall in eine Wohnung in Sulzbach-Neuweiler gemeldet worden. Die Beamten fanden dort den 19-jährigen Wohnungsinhaber vor, der eine stark blutende Verletzung im Gesicht hatte.

Nach Angaben des Mannes hatte er geschlafen und Geräusche im Wohnzimmer gehört. Als er aufstand und nachsehen wollte, traf er im Wohnzimmer auf einen zunächst unbekannten Mann in Motorradkleidung mit Helm, der in die Wohnung eingebrochen war. Dieser ging sofort auf den 19-Jährigen los und versetzte ihm mit dem Helm einen Kopfstoß. In der Folge kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf beide Männer zu Boden stürzten. Dadurch verlor der unbekannte Einbrecher den Helm. Der 19-Jährige erkannte in dem Angreifer nun einen Bekannten (21) aus St. Ingbert.

Hintergrund des Angriffs waren laut Polizeiangaben "Eifersüchteleien" zwischen den beiden Männern. Der Wohnungsinhaber wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dumm für den 19-jährigen Mann: Die Beamten entdeckten in seiner Wohnung eine Indoor-Plantage von Cannabispflanzen. Der Mann betrieb dort in einem Zimmer ein Zelt mit spezieller Beleuchtung und Belüftung zum Anbau von Cannabis. Dazu gehörten auch Trockenvorrichtungen für abgeerntete Pflanzen. Im weiteren Verlaufen fanden die Beamten eine größere Menge an Marihuanablüten, Haschisch sowie Amphetamin und Cannabissamen. Dazu Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und weitere Utensilien, die für einen Handel mit Betäubungsmitteln sprechen. Auch eine größere Menge Bargeld wurde in der Wohnung sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.