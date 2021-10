Muslime stellen ihr Gotteshaus vor : In Sulzbachs Moschee ist bald alles fertig

Durch die neue Moschee des Vereins „Muslimische Gemeinde Saarland“ in Sulzbach führten Muharrem Cetinkaya (2. Vorsitzender) und der 1. Vorsitzende Burhan Yagci (von links), rechts). Hier stehen die beiden im Vorraum des Moschee-Teils für die Männer. Foto: Iris Maria Maurer

Sulzbach Die Muslimische Gemeinde Saarland möchte ihre Moschee in Sulzbach in Kürze eröffnen. Viele Sulzbacher machten – und machen – aus ihrer Skepsis über die Nutzung des ehemaligen Postgebäudes kein Hehl. Dem will die Gemeinde mit Transparenz begegnen.

. „Mensch“, antwortet Muharrem Cetinkaya lachend auf die Frage, was er denn sei. Der 2. Vorsitzende der konservativen Muslimischen Gemeinde Saarland hat beim Baustellenrundgang in Sulzbach wohl die grundlegende Antwort für den Umgang mit der bald fertigen Moschee und ihren Nutzern gegeben: Es sind Menschen, die in einem Gotteshaus ihrem Glauben nachgehen. Teile der Bevölkerung sahen und sehen die neue Nutzung des früheren Postgebäudes nahe der katholischen Kirche kritisch. Schnell war von der „Salafisten-Moschee“ die Rede. Nicht nur das. „Als wir 2015 die Bauvoranfrage stellten, gab es Morddrohungen“, sagt Burhan Yagci, der Vorsitzende der Gemeinde. Besonders aus der rechten Ecke wurde Angst vor einem „Terrornest“ geschürt. „Im Nachhinein können wir froh sein, dadurch haben sich Leute für uns interessiert. Wir konnten informieren und Bedenken ausräumen“, erzählt Yagci, „schließlich hat auch der Verfassungsschutz bestätigt, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Im Gegenteil. Wir klären Jugendliche auf, predigen gegen den IS (Anm. d. Red.: die Terrororganisation „Islamischer Staat“). Was die machen, hat nichts mit unserem Glauben zu tun.“ Den können sie bald in ihrer Moschee leben.

Am Donnerstag war die Abnahme des Brandschutzes. „Jetzt steht noch etwas Papierkram an, aber wir hoffen, dass es noch in diesem Jahr so weit ist“, sagt Yagci am künftigen Eingang der Männer. Nach einem kleinen Windfang folgt der erste Raum. „Hier kann man sich treffen, einen Tee trinken“, erklärt Cetinkaya. Noch hängen ein paar Kabel von der Decke. In einer Ecke steht eine große Transportkiste. „Da ist die Kanzel des Imam drin, die wir in Marokko bestellt haben“, sagt Cetinkaya. Links gehen zwei Türen ab. Eine führt in den großen Gebetsraum, die andere zu den Toiletten und Waschmöglichkeiten.

Sechs Waschbecken sind um eine halbhohe Säule angeordnet, Hocker stehen davor. Yagci: „Die rituellen Waschungen von Händen, Armen, Gesicht und Füßen gehören bei uns zum Gottesdienst dazu.“ Der ist künftig im rund 200 Quadratmeter großen Hauptraum. Auch dort laufen letzte Arbeiten. Der türkis Teppich mit beige Ornamenten, den eine Firma in der Türkei nach den deutschen Brandschutzvorschriften gestrickt hat, ist noch weitgehend abgedeckt. Der helle, freundliche Raum ist eher schmucklos. In der Mitte der Seite gegenüber den Fenstern findet die Kanzel ihren Platz. Direkt im Anschluss an den großen Gebetsraum ist der Bereich der Frauen, die Yagci zufolge in die Gestaltung maßgeblich eingebunden waren. Grundsätzlich ist der Raum aufgebaut wie der Bereich der Herren. Es gibt einen zusätzlichen Raum, in den sich Mütter mit kleinen Kindern oder Babys zurückziehen können. Während im Männerteil kühle, klare Fliesen dominieren, wirkt der Frauenraum wärmer. Weitere Besonderheit des Gotteshauses: „Es ist eine ‚Smartmoschee‘. Alles lässt sich steuern von der Heizung bis zur Beleuchtung“, sagt Cetinkaya und zeigt den Technikraum.

„Wir sind eine deutsche Moschee“, betont Yagci, „bei uns wird auf Arabisch, Türkisch, aber eben auch auf Deutsch gepredigt. Die Predigten, aber vor allem unser Religionsunterricht werden im Internet gezeigt und größtenteils simultan übersetzt.“ Das soll für Transparenz und größere Reichweite sorgen.

Zwar dürfen künftig bis zu 195 Menschen die Moschee nutzen, aber gerade in Corona-Zeiten habe sich gezeigt, wie wichtig und verbindend das Internet sein kann.

Im ersten Stock entstehen Büros für den Imam und die Verwaltung der Gemeinde, dazu Besprechungsräume. Dort gibt es noch mehr zu tun als im Erdgeschoss. „Wir hatten auch mit einigen Widerständen zu kämpfen, die jeder Bauherr kennt“, erzählt Yagci über die fünf Jahre lange Bauzeit: „Ein Fensterbauer ging in Insolvenz. Es war schwer, einen Nachfolger zu finden.“ Insgesamt beziffert der gebürtige Sulzbacher die Kosten auf eine Million Euro, die hauptsächlich aus Spenden zusammenkamen. „Wir haben aber auch noch einen Kredit, den wir abbezahlen müssen.“

Rundgang durch die neue Moschee der Muslimischen Gemeinde Saarland in Sulzbach. Großer Gebetsraum. Foto: Iris Maria Maurer