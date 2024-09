Mekka für Musikfans Volles Haus beim Musiker-Klassentreffen

Im Innern des Musikhauses präsentieren derweil 40 Aussteller das, was die Industrie gerade zu bieten hat. Auch hier sind die Besucher nicht scheu, die oft rabattierten und an diesem verkaufsoffenen Sonntag zur Schau gestellten Instrumente zu testen. Auffällig dabei: im Innenraum geht es ruhiger zu. Denn bei den Drum-Kits hier handelt es sich um elektrische Exemplare, angenehmer fürs Ohr. Neben den Herstellern und Markenvertretern, die ihre Produkte präsentieren, gibt es im Verkaufsraum auch eine Tombola zum 25-jährigen Bestehen. Preise im Wert von 3000 Euro gibt es zu gewinnen. Die Erlöse gehen an den Kältebus Saarbrücken. Auch diverse Musiklehrer sind vor Ort. Mathias Klahm, alias „Mat“, ist einer von ihnen: „Ich bin absolut froh, dass es den Laden hier gibt. Bin auch schon viele Jahre dabei. Das Six+Four ist fast schon so eine Art Community-Zentrum der saarländischen Musikszene geworden“, sagt er. Insofern stimme es, was „Six+Four“ Gründer und Geschäftsführer Heiko Bellon über die Musikmesse sagt: dass es sich eigentlich um ein großes „Musiker-Klassentreffen“ handele. Denn die Gesichter sind bekannt. Dementsprechend ist auch der Umgangston auf der Messe. Mit einem „Sie“ wird hier niemand angesprochen. Gehandelt wird fair, und die meisten Feilschereien enden darin, über die angebotenen Musikalien zu fachsimpeln. Da schweift das ursprüngliche Verkaufsgespräch auch schon einmal schnell in die große weite Gitarrenwelt aus. Es geht den meisten eben nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch neue Bekanntschaften zu machen.