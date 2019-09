Neue Kurse an der Musikschule : Musikalische Erziehung in Sulzbach

Sulzbach Die Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal bietet Kurse für Kinder ab 18 Monaten an.

Mit dem neuen Schuljahr ab Oktober starten wieder zahlreiche neue Schüler an der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal. Aufgrund des großen Interesses an Kursen für die ganz Kleinen ist das Angebot dieses Jahr vergrößert worden. In den Kursen sind für Kinder ab 18 Monaten mit Begleitung sowie bei der Musikalischen Früherziehung für Kinder ab 4 Jahre ab sofort Anmeldungen möglich. Ob mit Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante oder Onkel - jeder ist herzlich willkommen. Im Unterricht erhalten die Kinder zahlreiche Lieder, Fingerspiele, Bewegungsanregungen und Tänze, um die Musik in den Alltag zu integrieren. Es werden erste Erfahrungen mit Stimme, einigen Instrumenten und Bewegung gesammelt. Bei Interesse darf man nach vorheriger Anmeldung gerne kostenlos in die Kurse hineinschnuppern. Vor Kursbeginn gibt es für Eltern einen Info-Abend am 10. September um 19.30 Uhr an der Musikschule.