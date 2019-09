Offene Ateliers : Menschliche Gefühle in Linien gedacht

Die Tage der Bildenden Kunst 2019

Ateliers, Galerien und Ausstellungsräume sind am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, geöffnet. Vor allem in der Saarbrücker Innenstadt und im Atelierhaus KuBa am Eurobahnhof oder in der Sonderwerkstatt am Eurobahnhof gibt es ein breites Angebot für Kunst-Neugierige. In fast jeder Straße der Stadt findet sich irgendwo ein Atelier, das man besichtigen kann.

Aber die Tage der Bildenden Kunst haben sich längst ausgedehnt: In Dudweiler etwa präsentiert die Kultgießerei (Wilhelmstraße 20) am Sonntag eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern und dazu ein Musikprogramm. Der Kunstverein Sulzbach ist natürlich mit seiner Ausstellung in der Aula vertreten. Auch in der Alten Grube Velsen sind wieder verschiedene Kreative zu sehen.

Das sehr umfangreiche Programm mit genauen Adressen und Öffnungszeiten gibt es als Faltblatt unter anderem im Kulturbüro am St. Johanner Markt. Man kann es aber auch im Internet aufrufen und ausdrucken: www.kunstraum.saarbruecken.de