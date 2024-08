Wirbel um Windkraft Windkraftanlagen erhitzen die Gemüter

Bei der Vorstellung der zweiten Fläche ging es hoch her. Adam wurde von den Windkraft-Gegnern, die auch von außerhalb nach Sulzbach kamen, verbal in die Ecke gedrängt. Der Bürgermeister solle sich positionieren, ob er für oder gegen Windkraft in Sulzbach sei. „Meine Aufgabe ist es nicht, mich auf eine Seite zu stellen, sondern ihnen heute diese Fläche vorzustellen. Ich kann weder auf Landesebene noch in unserem Stadtrat etwas entscheiden. Das machen die Gremien“, so Adam. „Ich finde so ein Verhalten von den Leuten unmöglich. Ich glaube, das eskaliert gleich“, sagte ein Bürger in Richtung der Windkraft-Gegner. Die Potenzialflächen drei und vier wurden auch wegen der voranschreitenden Dämmerung nur noch kurz gezeigt und danach endete die fast dreistündige Waldtour, die durchaus zeigte, dass es bei der Bürgerversammlung im September hochhergehen könnte.