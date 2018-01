Mit Gedächtnistraining die Leistung steigern

Wer sich für das neue Jahr vorgenommen hat, für seine geistige Fitness etwas zu tun, kann beim Kneipp-Verein Sulzbach auf sanfte Art seine Gedächtnisleistung trainieren. Das ist körperlich nicht anstrengend und macht sogar Spaß, wie der Verein mitteilt.

Konzentration, Merkfähigkeit, Wortfindung sowie Reproduktion und Formulierung werden dabei gefördert und verstärkt. Das geschieht durch interessante und abwechslungsreiche Übungen, die durch regelmäßiges Anwenden in spielerischer Form und ohne Stress die Leistung des Gehirns steigern. Das ist wichtig, damit das Gehirn optimal funktionieren kann. Dazu benötigt es aber auch immer neue Herausforderungen. Erst dann können Verbesserungen erreicht werden, unabhängig vom Alter und der Lebenssituation eines Menschen.

Der erste Termin im neuen Jahr ist am Dienstag, 9. Januar, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Salzherrenhaus, Auf der Schmelz. Wer sich dafür interessiert, kann gerne zu einem kostenlosen Schnuppertraining vorbeikommen und sich eventuell für den nächsten Kurs, der am 16. Januar starten wird, anmelden. Die Leitung hat Christel Michély-Fickinger. Ein späterer Einstieg ist auf Anfrage jederzeit möglich, so der Verein weiter.

Kontakt unter Telefon (06894) 580888.