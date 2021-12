Kämpferin für Frauenrechte : Ärger über „Bürgergeld“: Saarländerin Marlies Krämer legt sich mit Bunderegierung an

Foto: dpa/Oliver Dietze

Sulzbach Die Saarländerin Marlies Krämer ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Feministinnen Deutschlands. Seit vielen Jahren setzt sie sich für eine weibliche Ansprache ein. Aktuell ist ihr eine geplante Begriffsänderung der Bundesregierung ein Dorn im Auge.

Von Klaudia Kendi-Prill

Seit fast 30 Jahren setzt sich Marlies Krämer aus Sulzbach-Altenwald für mehr Gleichberechtigung in der Sprache ein. Zuletzt hatte sie die Sparkasse verklagt, da auf ihrer Kundenkarte Marlies Krämer als „Inhaber“ angegeben wurde und nicht Marlies Krämer als „Inhaberin“. „Ich bin eine Frau und damit eine Kundin und eine Inhaberin“, sagte sie.

Letztlich unterlag sie vor dem Bundesgerichtshof, ihrer Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung zugelassen, weil sie den Begründungsanforderungen nicht genügte. Einer der wenigen Prozesse, die sie verloren hat. Erreicht hat die 84-Jährige unter anderem, dass im Reisepass auch „Inhaberin“ steht – und nicht nur „Inhaber“.

Am 30. November 2019 hat sie den „Verein zur Förderung der sprachlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann e.V.“ in Sulzbach gegründet. Es gibt Stimmen, die sagen, sie würde es übertreiben. Doch sie unterstreicht: „Wer in der Sprache nicht vorkommt, ist nicht im Bewusstsein. Wer nicht im Bewusstsein ist, ist nicht existent“, sagte sie.

Saarländerin stört sich an dem Begriff „Bürgergeld“

Aktuell beschäftigt die Saarländerin eine geplante Begriffsänderung der Bundesregierung. Die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP strebt laut ihrem veröffentlichten Eckpunkte-Papier eine Reform des bisherigen Hartz IV-Systems an. Die sogenannte Grundsicherung (Hartz IV) soll nun durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Die Ampel will damit das Image von Sozialleistungen aufbessern. Im Papier heißt es: „Das Bürgergeld stellt die Potenziale der Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe.“

Mit der Änderung des Begriffs „Grundsicherung“ zu „Bürgergeld“ sieht Krämer jedoch den Gleichheitsgrundsatz ausgehebelt, da Frauen durch diesen Begriff explizit ausgegrenzt werden. „Seit Jahrzehnten kämpfen viele Frauen und Männer gegen diese sprachliche Ungerechtigkeit“, teilt sie in einer Pressemitteilung mit.

Davon ausgehend, dass dies nicht bewusst geschieht, fordert der Verein den Begriff „Grundsicherung“ zu erhalten. „Damit werden alle – schon von der sprachlichen Aussage her – gleichberechtigt behandelt, ohne eine Bürgerin/einen Bürger zu diskriminieren“, so Krämer abschließend.

Krämer lehnte bereits eine Bürgermedaille ab

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Krämer an dem Begriff „Bürger“ stört. Im Jahr 2018 lehnte sie die Bürgermedaille der Stadt Sulzbach ab. „Eine Bürgerinnenmedaille – oder was ohnehin viel besser wäre: eine Ehrenmedaille – hätte ich gerne angenommen“, erklärte sie.

Dokumentarfilm über Saarländerin beleuchtet ihre Vergangenheit

Über Marlies Krämer gibt es gar einen Dokumentarfilm. „Die Kundin“, ist der Abschlussfilm des kolumbianischen Filmemachers Camilo Berstecher, der in Saarbrücken an der Hochschule für Bildende Künste Saar (HBK) studierte.