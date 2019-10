Straßenarbeiten : Tagesbaustelle auf der Sulzbachtalbrücke

Foto: dpa/Jan Woitas Der Landesbetrieb für Straßenbau kündigt Arbeiten auf der Autobahn 8 an (Symbolfoto).

Friedrichsthal/Sulzbach (red) Arbeiten auf der A 8 kündigt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an. Sie betreffen am Samstag, 19. Oktober, den Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Friedrichsthal (20) und der Anschlussstelle (AS) Elversberg (21) Richtung Karlsruhe.

