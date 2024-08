Schul-Erweiterung Land hilft Sulzbach bei Lerncontainer-Finanzierung

Über die ganz große Lösung an der Mellinschule wurde am Donnerstag auch gesprochen. Das ist ein Anbau für etwa zehn Millionen Euro. Dann wäre alles unter einem Dach – und die Containerlösung hinfällig. „Wir haben die Pläne für den Anbau bereits in der Schublade und könnten sofort loslegen. Es liegt an der Finanzierung“, so Michael Adam. „Lass uns auch noch einmal über das große Projekt des Anbaus reden, damit es am Ende gut umgesetzt werden kann“, sagte Jost.