Freundschaft von Deutschland mit Frankreich Das „Band der Freundschaft“ in Sulzbach ist fertig

Das „Band der Freundschaft“ ist Teil des Programms, das Sulzbach in diesem Jahr anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages auf die Beine gestellt hat. Das Kunstwerk soll für die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland stehen und im Speziellen für die Freundschaften zwischen Sulzbach und seinen Partnergemeinden Rémelfing, Ravanusa, Bassila, Arc-et-Senans sowie der Rekrutenkompanie 2 in Merzig. Das „Band der Freundschaft“ ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Sulzbach mit der Partnergemeinde Rémelfing wird unterstützt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds sowie der Stiftung Demokratie Saarland. Die Arbeiten an der Skulptur wurden in den vier Wochen durch Malereien und Zeichnungen der französischen Künstlerin Sidonie Bilger, die derzeit im Gastatelier des Saarbrücker Kulturzentrums KuBa tätig ist, ergänzt. In etwa einer Woche wird das Kunstwerk an seinem endgültigen Platz montiert – auf einer Pergola im Durchgang zwischen dem Rathaus und den Historischen Salzhäusern.