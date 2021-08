Ausstellungseröffnung : Neue Ausstellung in der Aula

Sulzbach Der Kunstverein Sulzbach zeigt ab 22. August Werke der Künstlerin Jaeyun Moon.

(red) Der Kunstverein Sulzbach eröffnet am Sonntag, 22. August, in der Galerie der Aula, Gärtnerstraße 12, die Ausstellung „INTAGLIO“. Zu sehen sind dort Werke der in Südkorea geborenen Künstlerin Jaeyun Moon. Sie hat das Studium der Freien Kunst an der Universität Chungang, Südkorea mit dem Bachelor of fine arts abgeschlossen. An der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf studierte sie Kunstgeschichte. Ihr Studium schloss sie in Saarbrücken an der Kunsthochschule mit dem Diplom ab. Von 2018 bis 2020 war sie Meisterstudierende bei Prof. Katharina Hinsberg. Moon erforscht Begegnungen gegensätzlicher Elemente. Mit Farbgebung entstehen abstrakte, durchdachte, in die Tiefe gehende Werke. Für Betrachter lassen die Bilder viel Raum für eigene Interpretationen.