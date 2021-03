Kreativität im Herzen der Salzstadt : Galerie in Sulzbacher Aula öffnet

Sulzbach Kunstverein der Stadt wartet bis zum 25. April mit vielen Angeboten auf.

(red) Nach langer Corona-bedingter Kunstabstinenz öffnen sich wieder die Türen zur Galerie in der Sulzbacher Aula. Dort halten der Kunstverein Sulzbach-Saar und die Stadt Überraschungen für Kunstinteressierte bereit. In der renovierten Galerie warten Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Objekte (auch Glasobjekte), Schmuck und andere Kostbarkeiten auf Besucher und Käufer. Natürlich befinden sich Arbeiten von bekannten Künstlern wie Fritz Berberich, Richard Eberle und anderen darunter. Auch bieten einige der Kreativen des Vereins Werke an. Wer sie sehen möchte, muss die Hygieneregeln gegen Corona einhalten und seine Daten registrieren lassen. Sollten diese nicht zum Ermitteln von Infektionsketten nötig sein, werden sie nach vier Wochen vernichtet.

Geöffnet ist am Samstag, 20. März, ab 15 Uhr und am Sonntag, 21. März, ab 14 Uhr und dann jedes Wochenende zu den gleichen Zeiten sowie an Ostermontag ab 14 Uhr und an Karfreitag ab 15 Uhr. Zuletzt geöffnet ist die Ausstellung am 24. und 25. April. Besuche sind auch nach Vereinbarung möglich.