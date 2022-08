Line-Dance-Party war ein echter Hingucker : Sulzbach zieht positive Zwischenbilanz beim bisherigen Kultursommer

Foto: Dieter Steinmann

Sulzbach Halbzeit beim Sulzbacher Kultursommer. Bislang waren die Veranstaltungen und Konzerte sehr gut besucht. Premiere feierte nicht nur der Jugendtag, sondern auch eine Line-Dance-Party, die in die Beine ging. Was dahinter steckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Steinmann

Den Sulzbacher Kultursommer hatte Mitte Juli der „Heart-Chor“ um Chorleiter Rouven Wildeggerbitz mit einer turbulenten Reise durch die Rockgeschichte eröffnet. Im besonderen Ambiente des Innenhofs der Salzhäuser dauerte es nicht lange, bis die Stimmung unter den zahlreichen Besuchern bereits einen ersten Höhepunkt erreichte. Nahtlos schlossen sich in der Folgezeit die weiteren Veranstaltungen an, obgleich sie durch ihre völlig unterschiedlichen Ausrichtungen jeweils ein völlig anderes Publikum anlockten. Gerade darin liegt auch in diesem Jahr die besondere Qualität des Sulzbacher Musiksommers. Den Veranstaltern gelingt es immer wieder, nicht nur ein hohes Niveau, sondern insbesondere ein breites Spektrum an Kunst, Kultur, Musik und Sport anzubieten. Den Staffelstab, den der „Heart-Chor“ zunächst an die Organisatoren der neuen Reihe „Summer Sun Music Fun“ weiterreichte, war auch dort in besten Händen.

In Kooperation mit dem JUZ bot der Jugendtag der Stadt mit dem Rockmobil und einer großen Auswahl an sportlichen wie auch künstlerischen Mitmachangeboten den nächsten großen Hit. „Die Nachfrage war schon bei diesen beiden Auftaktveranstaltungen riesengroß“, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Sandra Ludwig. Das Programm, das vorwiegend von Kulturmanagerin Stefanie Bungart-Wickert zusammengestellt wird, „bietet für alle Geschmäcker etwas Feines und kommt durchweg super an“. In der Folge hätten sowohl das Klavierkonzert mit der Sängerin Susan Ebrahimi und mit Wolf Giloj an den Tasten, aber auch das freie Boule-Turnier, das in Kooperation mit dem saarländischen Boule-Verband in Anwesenheit seines Präsidenten Volker Jakobs überzeugen können.

„Die Line-Dance-Party war der absolute Fun. Ein irres Spektakel, das jeden in seinen Bann zog.“

So richtig Kopf stand der Innenhof des Salzbrunnenensembles bei der Premiere der Line-Dance-Party. Der volkstümliche Gruppentanz, der sich hauptsächlich im Süden der USA entwickelte, ist eng mit der Countrymusik verbunden und wirkt für europäische Augen zunächst etwas seltsam. So anfangs auch in Sulzbach. Etwa 100 Besucher hatten sich dort eingefunden, um wohl einfach mal zu schauen, was da passieren würde bei diesem „schrägen“ Event. Es dauerte keine halbe Stunde, bis sich so ziemlich alle im geordneten Gewühle zum Rhythmus der Musik bewegten. Ideengeberin für diese besondere Party war die Freundschafts-Komitee-Vorsitzende Jocelyne Freiburger. Umgesetzt wurde die Veranstaltung durch Stefanie Bungart-Wickert mit Unterstützung des Kneipp-Vereins mit dem Line-Dance Trainer Karl-Heinz Müller und dem Wild West Duo „Elke und Norbert“. Teil der großen „Line-Dance-Familie waren auch die Gäste aus der französischen Partnerstadt Rémelfing. Vier Stunden lang dauerte der fröhliche Reigen. So etwas haben wir hier tatsächlich noch überhaupt nicht erlebt“, sagte Stadtsprecherin Sandra Ludwig. „Das hatte echt etwas ganz Besonderes und das Erleben des gemeinsamen Tanzens hat bei jedem Besucher großen Eindruck hinterlassen. Die Leute waren ganz einfach mal für einige Stunden so richtig fröhlich, ausgelassen und glücklich.“

Der Kultursommer ist noch lange nicht am Ende. Bereits diesen Samstagabend um 19.30 Uhr findet im Innenhof der Salzhäuser das IKZ-Konzert der Band „Blue summer“ statt. Für Sonntag um 11 Uhr lädt die Theatergruppe Ü50 unter dem Motto „Do wäärd geschwätzt, wie uns de Schnawwel gewachs is“ zu einer Matinée mit kleinen humorvollen Sketchen. Ab Montag bis Donnerstag, 25. August, dreht sich beim Kinder-Ferien-Programm alles um die Welt der Märchen. In Kooperation mit „Familie gibt Aufwind“ und der Kommunikationstrainerin Mareike Peter können sich die Kleinen kreativ mit dem Märchen „Die Salzprinzessin“ auseinandersetzen (Anmeldung erforderlich). Dabei wird fleißig genäht, gebastelt und experimentiert. Am Sonntag, 4. September macht die Big Band der Uni Homburg mit einem Jazz-Frühschoppen den Deckel zu.