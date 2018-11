später lesen Aus dem Veranstaltungskalender in Friedrichsthal Kräuterfreunde treffen sich im Gevita-Lokal Teilen

Twittern







Am heutigen Dienstag, 27. November, laden die Mitarbeiter des Gevita-Lokals in der Saarbrücker Straße 52 in Friedrichsthal um 15 Uhr zum Treffen der Kräuterfreunde ein. Immer am vierten Dienstag eines jeden Monats treffen sich an Kräutern interessierte Gäste zum gedeihlichen Austausch.