Wahl in Sulzbach Was die Parteien für Sulzbach tun wollen

Die SPD möchte die Vereine und Ehrenamtler weiter stärken. Die konkrete Umsetzung soll wie folgt passieren: „Ausbau der Fördertöpfe für unsere Vereine und Ehrenamtler in der Stadt. Die SPD hat es geschafft, eine Vereinsförderung in Sulzbach zu etablieren, dieses Projekt wollen wir ausbauen“, so die SPD weiter. Als zweiten Punkt nannten die Sozialdemokraten mehr Schul- und Kitaplätze. „Sowohl unsere Mellinschule als auch die Waldschule in Altenwald sind stark sanierungsbedürftig.“