Jahreswechsel So bereitet sich das Sulzbacher Krankenhaus auf mögliche Notfälle an Silvester vor

Unabhängig von der Augenklinik ist das Knappschaftsklinikum Saar mit seinen Standorten in Sulzbach und Püttlingen auch in den Notaufnahmen sehr gut auf mögliche Unfälle vorbereitet. „Schauen wir auf die Erfahrungen der letzten Jahre, ist die Situation in der Silvesternacht bei uns nicht so dramatisch, wie oft befürchtet wird. Dennoch sorgen wir entsprechend vor. Zum Beispiel sind in dieser Nacht mehr Unfallchirurgen im Dienst als sonst, insgesamt sechs Ärztinnen und Ärzte. Drei vor Ort und drei im Hintergrunddienst, das heißt in Rufbereitschaft. Vier sind für den Standort Püttlingen eingeteilt und zwei für Sulzbach, wobei die Ärzte flexibel zwischen den Standorten wechseln können, sollte es zu einem erhöhten Bedarf kommen. So hat es in den letzten Jahren bestens funktioniert“, heißt es in der Mitteilung des Knappschaftsklinikums Saar weiter.