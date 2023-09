Was er mit dem Gewinn machen würde „SKL Millionen-Event“: Saarländer Klaus Köpper hat Chance auf einen Millionengewinn

Das „SKL Millionen-Event“ wird veranstaltet von der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL) in Hamburg. Die Veranstaltung in Freiburg wird begleitet von Jörg Pilawa und die Kandidaten treten in vier Spielrunden gegeneinander an. Nur eine Person kann die Million Euro gewinnen, den anderen Teilnehmern winken Trostpreise bis zu 10 000 Euro.