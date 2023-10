Serie Kunst aus der Region Die Kunst erinnert an die Vergänglichkeit

Oft sehe Becher erst nach mehreren Wochen, ob ein Werk gelungen ist. „Es gibt keine objektive Bewertung der Bilder. Es kann sein, dass ich Werke erst nach langer Zeit gut finde. Dann gibt es welche, die ich einmal gut fand, nun aber weniger gerne mag. Am liebsten sind mir Werke, die in dieser Hinsicht eine Spannung beinhalten und einen länger begleiten.“ Mit der Zeit habe sich auch die Arbeitsweise geändert. Während Becher früher wilder gemalt habe, läge der Fokus heute eher in filigraneren Arbeiten. In den Kunstverein Sulzbach/Saar, habe der Zeichner durch das Format „Malende Ärzte“ gefunden, welchem der Verein damals eine Plattform gegeben habe. Weitere Ausstellungen gab es bereits im Rondell in Homburg, der Orangerie in Blieskastel, im Kölner Päffgen oder dem Neunkircher Rathaus.