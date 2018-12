später lesen Die Fastnachter in Neuweiler legen wieder los Kartenvorverkauf für die Sitzungen der „Pänz“ Teilen

Die „Pänz“ in Neuweiler teilen mit, dass für die Kostüm-Sitzungen am 9. und 16. Februar der Vorverkauf am 7. Januar beginnt. Die Karten (zwölf Euro) gibt’s in Martin’s Cafe, Martin-Luther Straße 48.