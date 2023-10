Der Jazzworkshop in Sulzbach startet Jazzworkshop in Sulzbach: Vier Tage lang Jazzen und Jammen

Der Sulzbacher Jazz-Workshop bietet jedoch mehr als Unterricht – neben den abendlichen Teilnehmer-Sessions gehören die öffentlichen Konzerte zum festen Bestandteil des Kurses. Ob spontan formiertes Duo oder kompaktes Nonett – auch in diesem Jahr kann sich das Publikum auf „jazz at its best“ freuen. Die Abendkonzerte am Donnerstag, Freitag und Sonntag werden im Sulzbacher Salzbrunnenhaus stattfinden.