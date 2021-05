Umbauten und vielleicht ein Neubau : Investitionen in mehrere Sulzbacher Kitas

Gebaut wird nicht nur im Kita-Sandkasten: In Sulzbach Saar soll in verschiedene Kitas investiert werden. Foto: dpa/Christoph Soeder

Sulzbach Im Sulzbacher Stadtteil Hühnerfeld wird die katholischen Kita St. Marien erweitert. Derzeit verfügt sie über 50 Plätze bei einer Betreuungszeit von 7 bis 14 Uhr. Dadurch, dass die Kirchengemeinde nun weitere Räume im Obergeschoss des Gebäudes zur Verfügung gestellt hat, kann das Betreuungsangebot erweitert werden.

Ziel ist es, durch Umbau- und Sanierung 38 weitere Ganztagesplätze und sechs Krippenplätze zu schaffen. Es handelt sich bei der Förderung um ein kurzfristiges Sofortprogramm. Die maximale Summe zum Fördern von Kitas in der Stadt Sulzbach wurde – nach der Anzahl der Kinder von null bis sechs Jahren – auf knapp 142 000 Euro festgelegt. Der Bundesanteil der Förderung beträgt 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, zehn Prozent trägt jeweils die Kommune, die Träger der jeweiligen Kita haben also keinen Eigenanteil zu zahlen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Gebiet ist von der Saarbrücker Straße her erschlossen und wird derzeit als geschotterte Parkfläche genutzt. Der bisherige Park & Ride Parkplatz soll an den Quierschieder Weg verlagert werden. In der jüngsten Stadtratssitzung wurden die Pläne der Lebenshilfe vom Stadtrat einhellig begrüßt und ein entsprechender Bebauungsplan auf den Weg gebracht.

Neues gibt es auch bei der Kita Pastor Hein: In der katholischen Kindertagesstätte im Stadtteil Altenwald, deren Bauträger das Bistum Trier ist, werden aktuell 50 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und elf Kinder von null bis drei Jahren betreut. Die Kita ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Weil das Dach undicht ist und Sicherheitsmängel, wie zum Beispiel Schimmelbildung in der Turnhalle wegen eindringende Feuchtigkeit das Gebäude schädigen, hat der Stadtrat einstimmig der notwendigen Teilsanierung der Kita und der damit verbundenen Aufrechterhaltung des Kita-Betriebes bis Sommer 2024 zugestimmt, und zwar in Höhe der durch das Bildungsministerium anerkannten zuwendungsfähigen Gesamtkosten.