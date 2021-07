Interview Michael Adam : „Man muss die Bürger auch fordern“

Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam (CDU) in seinem Büro. Im Hintergrund ein Gemälde von Fritz Zolnhofer, der mit Motiven aus Schwerindustrie bekannt wurde. Seit 2010 ist Adam Rathauschef in der alten Grubenstadt, vor Adam eine SPD-Hochburg. Foto: Iris Maria Maurer

Sulzbach Bürgermeister Michael Adam (CDU) will Sulzbach mit neuen Infrastrurkturprojekten voranbringen und die rund 16 000 Bürger der Kommune stärker einbinden. Wie soll das gehen – und welche Projekte stehen konkret an?

Herr Adam, in der Sulzbachtalstraße direkt vor dem Rathaus, eigentlich ja die Visitenkarte Ihrer Stadt, zählt man mittlerweile über 30 Geschäfte, die leerstehen, ein niederschmetterndes Bild. Was kann der Bürgermeister dagegen tun?

ADAM Wir können von der politischen Seite her nur an den Rahmenbedingungen etwas tun. Wir haben hier die entsprechenden Vorleistungen erbracht und den Innenstadtumbau massiv forciert. Die gesamte Sulzbachtalstraße wurde vor wenigen Jahren umgebaut. Unter anderem haben wir mit der neuen Freitreppe anstelle der früheren Eisdiele, die von der Sulzbachtalstraße den Raum jetzt zum Salzbrunnen-Ensemble öffnet, eine neue Aufenthaltsqualität in der Innenstadt geschaffen. Zugleich ist das eine direkte Verbindung vom Parkplatz zur Innenstadt. Auch den Bereich hinter dem Rathaus haben wir komplett umgestaltet. Was sehr positiv angenommen wird. Und wir sind in guten Gespräch mit den Sulzbacher Unternehmen, schauen, was wir noch weiter als öffentliche Hand leisten können. Trotzdem müssen jetzt natürlich die Unternehmer das Geschäft machen, das können wir ja nicht tun. Hinsichtlich der weichen Faktoren aber versuchen wir viel Besucherfrequenz in die Stadt zu bringen – etwa mit Kultur und Veranstaltungen.

Mit zur klugen Baulücke: Mitten in der Sulzbachtalstraße öffnet sich eine Treppe, die jetzt die Innenstadt und Hauptstraße mit dem historischen Salzbrunnen-Ensemble verbindet. Foto: Oliver Schwambach

Die städtebauliche Aufwertung ist das eine, Handel und Betriebe brauchen heute aber auch dringend gute Internetverbindungen...

ADAM Ganz bewusst sind wir deswegen zweigleisig gefahren und haben nicht nur den Innenstadtumbau angepackt, sondern haben gerade die Sulzbachtalstraße sozusagen zur Datenautobahn gemacht. Es geht nicht nur um schöne Optik, sondern auch um die Investition in Inhalte.

Die Pandemie und der Lockdown haben gerade den Einzelhandel und die Gastronomie schwer getroffen. Wie ist aktuelle Lage in Sulzbach?

Dank der Freitreppe sind die Wege zwischen der Sulzbacher Innenstadt und dem Parkplatz kürzer geworden. Die Geschäfte in der Sulzbachtalstraße sind schneller zu erreichen. Hier häufen sich allerdings die Leerstände. Foto: Oliver Schwambach

ADAM Natürlich hat sich die Situation für den Einzelhandel und die Gastronomie durch die Pandemie nochmals dramatisch verschärft. Mir ist aber zum Glück kein Fall hier bekannt, wo wirklich jemand schließen musste.

Sie fokussieren mit dem Salzbrunnen-Ensemble und der Aula, Veranstaltungsorten also, sehr stark auf Kultur, um die Attraktivität Sulzbachs zu steigern. In anderen saarländischen Städten, beispielsweise Neunkirchen, ist das Konzept nur bedingt aufgegangen...

ADAM Wir haben hier in Sulzbach eine besondere Situation. Es gibt sehr viele Kulturakteure, die mit diesen Orten auch die Chance haben, ihre Kultur zu zeigen. Am 19. September feiern wir mit einem Fest offiziell die Übergabe des Salzbrunnens, das ja stark sanierungsbedürftig war. Auch da haben wir richtig investiert. Ich halte das für einen absolut wichtigen Faktor in der kommunalen Gemeinschaft. Und wir bieten ja nicht nur Spartenkultur an, sondern wir bieten Breitenkultur.

Info Michael Adam Michael Adam (53, CDU) ist seit 2010 Bürgermeister der Stadt Sulzbach; 2019 wurde er mit 69,7 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Zuvor galt die alte Grubenstadt als SPD-Hochburg. Der Jurist, der vor seiner Zeit an der Sulzbacher Rathausspitze im Innenministerium tätig war, ist auch einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden der CDU Saar. Adam ist verheiratet und hat vier Töchter.

Der jüngste Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung schlug Alarm für die saarländischen Kommunen: geringe Steuerkraft, fehlende Rücklagen und zu wenig Investitionen. Wie angespannt ist die Lage in Sulzbach?

ADAM Das zweite Jahr in Folge haben wir Millionen-Überschüsse erzielt in unserem Haushalt. Durch den kommunalen Entlastungsfonds und eigene Einsparungen konnten wir unsere Schuldensituation deutlich reduzieren. Wenn man mit einem Haushaltsansatz von minus 3 Millionen Euro reingeht und am Ende des Jahres 2,9 Millionen Euro Überschuss hat, jetzt schon im zweiten Jahr, ist das eine deutliche Sprache. Das heißt nicht, dass wir schon über den Berg sind, aber wir sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nur der Blick auf den Haushalt reicht aber nicht aus, man muss den Bürgerinnen und Bürgern auch etwas bieten und entsprechend investieren. Notwendige Investitionen wie beispielsweise am Park & Rideparktplatz am Quierschieder Weg am Sportzentrum, all das gehen wir an, weil sie für die Bevölkerung wesentlich sind. Dazu zählt etwa auch das ehemalige Schwesternwohnheim. Da sind jetzt alle Voraussetzungen auf dem Weg, dass wir daraus ein Jugendzentrum plus entwickeln können. Aus unserer Sicht ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Gebäude steht an einem zentralen Ort in der Stadt, wo wir etwas tun mussten. Deswegen haben wir es gekauft. Auch für das Schlafhaus der Grube Mellin zeichnet sich jetzt eine positive Entwicklung ab. Hinzu kommt das Hirschbach-Areal der früheren Zentralwerkstatt der Saarbergwerke. Das sind acht Hektar Industrie- und Gewerbefläche, die wachgeküsst werden wollen. Das heißt, wir gehen nicht an die Grenze und geben alles aus, was wir haben, aber wir sparen uns auch nicht zu Tode.

Viele Bürger fragen heute aber auch nach mehr Mitsprache, wollen das Leben in ihrer Kommune konkret mitgestalten - ohne sich gleich parteipolitisch vereinnahmen zu lassen.

ADAM Deshalb starten wird jetzt eine neue Bürgerbeteiligungs-Plattform. Wir wollen einfach ein anderes Instrument finden, um echte Bürgerbeteiligung möglich zu machen. Die Leute sollen nicht nur den Bürgermeister anrufen, wenn irgendwo das Gras nicht gemäht ist oder ein Schlagloch in der Straße ist. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger bewusst in die Diskussion einbinden, in die Entwicklung eines bestimmten Quartiers. Der generellen Klage, die Politik macht nichts für uns, muss man begegnen und die Bürger auch fordern: „Sagt uns mal, was ihr meint, was zu tun ist.“ Dann diskutiert man, was umsetzbar ist und zwei Jahre später trifft man sich im selben Quartier nochmal und redet darüber, was funktioniert hat – und was nicht. Neben den Infrastrukturprojekten sind für mich diese Bürgerwerkstätten ein ganz zentraler Punkt.

Nächste Woche beginnen die Schulferien, doch die große Frage lautet: Wie können die Schulen sicherstellen, dass nach Ferienende der Präsenzunterricht sicher möglich ist? Dauerlüften, von dem etwa Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Sulzbach berichten, kann ja spätestens ab Herbst nicht die Lösung sein.