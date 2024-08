Sulzbach Hunderte laufen am Wochenende für Paul

Neben vielen Aktivitäten an den drei Festtagen gehört der Ruhbachtal-Lauf zu einem der Höhepunkte. Ziel und Start ist die Sportanlage des SV Schnappach in der Mariannenthaler Straße. Die Läufe beginnen um 10 Uhr mit dem „Bambinilauf“ für die Jüngsten, die Kinder von zwei bis acht Jahren. Allein das ist immer schon ein schönes Spektakel. Um 10.15 Uhr startet dann der Hauptlauf über eine Distanz von drei Kilometern, während die gleichzeitig gestarteten „Steckebuwe“ die Strecke erwandern. Das Besondere an dem Ruhbachtallauf ist, dass sowohl die Zeit pro Runde als auch die Runden selbst gezählt werden. Dabei steht kein Ende des Laufes fest. Nach dem Spektakel erhält jeder Teilnehmer ein Erinnerungs-T-Shirt, das gegen eine freiwillige Spende erworben werden kann. Werden bei diesem Lauf von allen Läuferinnen und Läufern insgesamt 1000 Kilometer erreicht, so kommt es zu einer zusätzlichen Spende in Höhe von einem Euro pro Laufkilometer.