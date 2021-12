Zwei Städte bieten Biontech und Moderna : Impfaktionen in Friedrichsthal und Sulzbach am Samstag

In Fischbach kamen zuletzt 1000 Menschen zur Impfsonderaktion. Foto: Gemeinde Quierschied

Sulzbach/Friedrichsthal/Quierschied In Sulzbach und in Friedrichstahl können sich am Samstag Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. In Sulzbach ohne Termin, in Friedrichsthal mit.

Von Heiko Lehmann und Patric Cordier

In der Stadt Sulzbach und in der Stadt Friedrichsthal gibt es am kommenden Samstag, 18. Dezember, große Impfaktionen. In Sulzbach kann man sich zusätzlich zu den Impfangeboten in den Arztpraxen und im Knappschaftsklinikum am Samstag von 9 bis 15 Uhr ohne Termin im Sportzentrum am Quierschieder Weg impfen lassen. In Kooperation mit der Caritas und dem Deutschen Roten Kreuz richtet die Stadt Sulzbach diese Impfaktion aus.

Ärzteteams und medizinisches Fachpersonal werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen vornehmen. Geimpft wird gemäß der STIKO-Empfehlung mit mRNA-Impfstoff, solange der Vorrat reicht. Für Unter-30-Jährige steht BioNTech-Pfizer-Impfstoff begrenzt zur Verfügung. Mitzubringen sind für alle: Impfpass, Versichertenkarte, Personalausweis und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Möglich ist die Aktion dank der Hilfe von Hausarzt Werner Ganz aus Sulzbach mit Fachpersonal, Dr. Hanno Braun und Fachpersonal, Mitglieder des Sulzbacher Stadtrates und der Verwaltung, Vertreterinnen und Vertreter der Caritas und des DRK Sulzbach sowie freiwillige Helferinnen und Helfer.

In Friedrichsthal wird es am Samstag ab zehn Uhr in der Turnhalle der Bismarck-Schule ausschließlich Booster-Impfungen mit Termin geben. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Friedrichsthal statt. Wie die Stadt Friedrichsthal mitteilte, wird an dem Tag voraussichtlich der Impfstoff „Spikevax“ der Firma Moderna zur Verfügung stehen, da die aktuellen Planungen des Bundesgesundheitsministeriums vorsehen, die Belieferung der Praxen mit Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer stark einzuschränken. „Um den Ablauf vor Ort so reibungslos wie möglich zu gestalten, ist es erforderlich, dass der Aufklärungsbogen zum Impftermin ausgefüllt mitzubringen ist. Zur Buchung der Termine kommt das Buchungsportal des OUZ-Fischbachtal zum Einsatz. Dort muss in der Kategorie „Friedrichsthal impft“ ein Termin ausgewählt werden. Sollte diese Kategorie auf der Buchungsseite nicht zu sehen sein, so sind alle Termine der Samstag-Impfaktion vergeben“, teilte die Stadt mit. http://friedrichsthal-impft.de/termin-buchen/