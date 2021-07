Singen mit Kindern : Der Singbus kommt nach Sulzbach

Sulzbach Im Rahmen des Sulzbacher Kinderferienprogrammes steht am Sonntag ein Höhepunkt auf dem Programm: der Singbus kommt.

Der SingBus ist ein umgebauter Mini-Truck, der eine Bühne mit Licht- und Tontechnik mit an Bord hat. Damit wird Kindern, die gerne singen, im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne geboten. Im Rahmen des Programms „Kinderchorland“ hat sich der SingBus Mitte Juni auf eine Tour durch die Bundesrepublik begeben. In jedem Bundesland macht er Station. So bekommen die großen und kleinen Sulzbacher einen Nachmittag voller Musik. Um 14 Uhr geht´s am Salzbrunnenhaus los mit einer Führung durch die "Sing- und Kling"-Ausstellung. Nach dem Einsingen startet um 16 Uhr das Bühnenprogramm mit Chorvorführung, Mitsingaktion, Body-Percussion etc. Von 17 bis 19 Uhr ist die Ausstellung für alle geöffnet – der Eintritt ist frei.